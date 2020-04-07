Лиза Эванс, мама Криса Эванса, в интервью журнала Esquire рассказала, что ее сын изначально не хотел браться за роль Капитана Америка.

По ее словам, актер боялся стать слишком знаменитым и привлечь лишнее внимание.

Больше всего он боялся потерять свою анонимность. Он мне сказал: «Сейчас я могу браться за проекты, которые мне действительно нравятся. Я могу выгуливать собаку. И никто не подойдет ко мне. Никто не захочет со мной поговорить. Я могу пойти куда захочу. Я не хочу все это потерять».

Именно мама Криса уговорила его подписать контракт с Disney.

Он позвонил мне и попросил совета. Я ему тогда сказала: «Слушай, ты же хочешь заниматься актерским мастерством всю оставшуюся жизнь? Если ты согласишься, то у тебя появится такая возможность. И тебе не придется беспокоиться об оплате аренды. Это не сделает твою жизнь хуже — напротив, даст новые возможности».

Сейчас в образе Капитана Америка трудно представить другого актера. Он сыграл его в восьми фильмах Marvel, начиная с «Первого мстителя» и заканчивая «Мстителями: Финал».