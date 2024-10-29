Кровавый трейлер аниме-экшена The First Berserker: Khazan

Главным героем выступит Казан, великий генерал империи Пелос. Он — предок всех палачей, который сумел одолеть дракона-берсерка Хисмара. В игре Казан отправляется на поиски причин, которые привели к его изгнанию из империи.





Игроков будет ждать хардкорная боевая система, прокачка и обширный арсенал оружия и снаряжения.



