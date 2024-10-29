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Кровавый трейлер аниме-экшена The First Berserker: Khazan
Андрей Квасков
30 октября 13:36
195
1 минута на чтение
Студия Neople представила вступительный ролик The First Berserker: Khazan. Это аниме-экшен от третьего лица, события которого развернутся во вселенной Dungeon & Fighter.

Главным героем выступит Казан, великий генерал империи Пелос. Он предок всех палачей, который сумел одолеть дракона-берсерка Хисмара. В игре Казан отправляется на поиски причин, которые привели к его изгнанию из империи.

Игроков будет ждать хардкорная боевая система, прокачка и обширный арсенал оружия и снаряжения.

Релиз The First Berserker: Khazan ожидается в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
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