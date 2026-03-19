Кто и почему закрыл перезапуск «Баффи»? Стали известны подробности

Сериал «Баффи: Новый Саннидейл», который должен был быть снят и выпущен в этом году, неожиданно закрыли. Издание Deadline выяснило подробности этой истории.

Согласно репортажу, на студии отметили, что пилотный эпизод кажется слишком «маленьким», ему не хватает размаха, и он слишком ориентирован на молодёжь, а сама Баффи играет в нём слишком мало роли. Создатели сериала начали работу над этими правками, и новая версия сценария получила положительные отзывы. Но затем президент Disney Television Group Крейг Эрвич позвонил команде и объявил , что проект отменён полностью.

Сара Мишель Геллар, игравшая Баффи, заявила, что один из руководителей просто не любил сериал. Она не назвала имени, но в прессе полагают, что речь именно об Эрвиче.

Сара Мишель Геллар У нас был один начальник, который не только не был поклонником оригинала, но и с гордостью напоминал нам, что никогда не смотрел сериал, и что это «не для него».

Геллар и Чжао

Геллар получила сообщение об отмене за считанные минуты до того, как должна была представлять на сцене фильм «Я иду искать 2», а режиссёр перезапуска Хлоя Чжао — во время подготовки к церемонии «Оскара».

Журналисты отмечают, что претензии к пилоту звучат странно. Изначальная «Баффи» тоже была именно молодёжным сериалом и тоже не имела большого размаха, а снималась за скромный бюджет. Непонятно, как руководство сперва одобрило съёмки в том же формате, а потом вдруг решило, что это проблема.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.