Кто и почему закрыл перезапуск «Баффи»? Стали известны подробности

Кот-император
19 марта 08:43
415
1 минута на чтение
Сериал «Баффи: Новый Саннидейл», который должен был быть снят и выпущен в этом году, неожиданно закрыли. Издание Deadline выяснило подробности этой истории.
Согласно репортажу, на студии отметили, что пилотный эпизод кажется слишком «маленьким», ему не хватает размаха, и он слишком ориентирован на молодёжь, а сама Баффи играет в нём слишком мало роли. Создатели сериала начали работу над этими правками, и новая версия сценария получила положительные отзывы. Но затем президент Disney Television Group Крейг Эрвич позвонил команде и объявил , что проект отменён полностью.
Сара Мишель Геллар, игравшая Баффи, заявила, что один из руководителей просто не любил сериал. Она не назвала имени, но в прессе полагают, что речь именно об Эрвиче.
Сара Мишель Геллар
У нас был один начальник, который не только не был поклонником оригинала, но и с гордостью напоминал нам, что никогда не смотрел сериал, и что это «не для него».

Геллар и Чжао

фото: S arah M. Gellar

Геллар получила сообщение об отмене за считанные минуты до того, как должна была представлять на сцене фильм «Я иду искать 2», а режиссёр перезапуска Хлоя Чжао — во время подготовки к церемонии «Оскара».
Журналисты отмечают, что претензии к пилоту звучат странно. Изначальная «Баффи» тоже была именно молодёжным сериалом и тоже не имела большого размаха, а снималась за скромный бюджет. Непонятно, как руководство сперва одобрило съёмки в том же формате, а потом вдруг решило, что это проблема.

С чего всё началось

Перезапуск «Баффи, истребительницы вампиров» внезапно отменили

Кот-император

14.03.2026

1346

«Если Апокалипсис действительно случится — можете мне звонить.»

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

