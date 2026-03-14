Перезапуск «Баффи, истребительницы вампиров» внезапно отменили

Кот-император
14 марта 21:16
88
2 минуты на чтение
Перезапуск сериала «Баффи, истребительница вампиров», которым занималась оскароносный режиссёр Хлои Чжао («Хамнет», «Земля кочевников») был одним из самых ожидаемых сериалов 2026 года. Но сегодня Сара Мишель Геллар, игравшая Баффи (в том числе в перезапуске) объявила в соцсетях, что новый сериал не состоится.
Сара Мишель Геллар
Мне правда печально рассказывать об этом, но я хочу, чтобы вы это услышали от меня. К сожалению, Hulu решили не продолжать работу над «Баффи: Новый Саннидейл». Я хочу сказать спасибо Хлое Чжао, ведь я и мечтать не могла, что снова окажусь в стильной, но скромно одетой шкуре Баффи. Благодаря Хлое я вспомнила, насколько я люблю Баффи и как много она значила не только для меня, но и для всех вас. И это уже не изменится. Обещаю: если Апокалипсис действительно случится — можете мне звонить.

Сара Мишель Геллар (слева) и Райан Кира Армстронг (справа) тренируются для съёмок в пилоте, который, как мы теперь знаем, уже не выйдет. Третий на фото — не актёр, а тренер Тадеуш Гауэр

© gauer_fitness

В прошлом году сервис Hulu заказал пилотный эпизод, он был снят, и ожидалось, что в 2026-м он вырастет в полноценный сезон. В новом сериале Баффи должна была стать наставницей для новой охотницы на нечисть по имени Нова. Геллар и новая актриса Райан Кира Армстронг публиковали совместные фотографии и видео.
Но затем новостей о сериале долгое время не было, отчего Геллар даже пришлось оправдываться. А уже в этом году появились слухи, что пилот получился «далеко не идеальным», и что эмоциональный стиль Хлои Чжао в Hulu сочли неподходящим для такого сериала. Вместо того, чтобы отправлять пилот на дорогостоящие пересъёмки, руководство канала решило закрыть проект. Пилот, судя по всему, не покажут по ТВ, и если он и увидит свет, то через много лет как архивное видео. А «Баффи» теперь если и возродят, то, скорее всего, с другим шоураннером.

70218

20 мая 2003 года вышел последний эпизод, но вселенная продолжает жить — в комиксах, книгах, а главное, в памяти фанатов.

