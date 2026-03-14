Перезапуск «Баффи, истребительницы вампиров» внезапно отменили

Мне правда печально рассказывать об этом, но я хочу, чтобы вы это услышали от меня. К сожалению, Hulu решили не продолжать работу над «Баффи: Новый Саннидейл». Я хочу сказать спасибо Хлое Чжао, ведь я и мечтать не могла, что снова окажусь в стильной, но скромно одетой шкуре Баффи. Благодаря Хлое я вспомнила, насколько я люблю Баффи и как много она значила не только для меня, но и для всех вас. И это уже не изменится. Обещаю: если Апокалипсис действительно случится — можете мне звонить.