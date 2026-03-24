Новости

В финале «Пацанов» Бутчер станет чудовищем, а герои «Поколения Ви» не станут спасителями сезона

Андрей Квасков
24 марта 13:38
83
1 минута на чтение
Шоураннер Эрик Крипке раскрыл новые детали пятого и последнего сезона «Пацанов».
Эрик Крипке
В истории Бутчера мне больше всего нравится то, что она рассказывает о том, как месть и насилие, даже если они совершаются во имя праведного дела, в конечном итоге токсичны и отравляют душу. Главным поворотным моментом для Бутчера в конце 4-го сезона стало то, что он осознал себя монстром. Он отказался от всякого подобия человечности.
Единственное, что помогало Бутчеру оставаться на правильном пути, — это образ его покойной жены, Бекки, которую он видел в видениях. Но теперь, когда их нет, он «решительно решил стать настоящим монстром, чтобы достичь своих целей».
Эрик Крипке
Вопрос этого сезона в том, насколько бы страшным ни был Бутчер, насколько бы целеустремленным и кровожадным он ни был, смогут ли Хьюи и остальные возродить в нем хоть какую-то искру человечности? Бутчер и Хоумлендер балансируют между тем, монстры они или люди? Мы просто помещаем их на разные полюса этого спектра.
При этом Крипке отдельно успокоил зрителей по поводу спин-оффа «Поколения Ви», что смотреть его перед финалом необязательно. Хотя он добавляет контекст — например, линию Сестры Сейдж, переживающей последствия отношений с Томасом Годолкином, — основной сюжет будет полностью понятен и без него.
Эрик Крипке
Примерно на этом уровне мы и будем придерживаться сюжета. Люди должны быть готовы к тому, что дети из «Поколения» не придут и не спасут сезон. Мы следим за «Пацанами» уже пять лет, и пришло время довести эту историю до кульминации.

Я здесь не для того, чтобы создавать какую-то безумную мультивселенную Marvel. Я хочу достойно завершить эту историю.
Премьера финального сезона «Пацанов» состоится 8 апреля 2026 года.

