«Проект Конец света» может получить продолжение?

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» (в русской локализации «Проект Конец света») очень успешно стартовал в прокате, а инопланетянин Рокки стал одним из самых узнаваемых кинообразов года. Если веритьHollywood Reporter, на студии Amazon MGM начали поговаривать о продолжении.
Фильм основан на книге Энди Вейера, у которой продолжения нет — как и у других его произведений. Но по данным инсайдеров на студии считают, что это зависит только от самого автора, который мог бы его написать. Сейчас Вейер работает над новой книгой, не связанной с «Аве Марией», и от комментариев о возможном сиквеле отказался. Финал «Проекта» в принципе позволяет создать продолжение.
Ранее режиссёры Фил Лорд и Крис Миллер заявляли, что работают над сценарием экранизации ещё одной книги Вейера — «Артемида». Однако в ближайшее время они будут заняты третьим мультфильмом про мультивселенную Человека-паука.