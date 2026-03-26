«Проект Конец света» может получить продолжение?

Фильм основан на книге Энди Вейера, у которой продолжения нет — как и у других его произведений. Но по данным инсайдеров на студии считают, что это зависит только от самого автора, который мог бы его написать. Сейчас Вейер работает над новой книгой, не связанной с «Аве Марией», и от комментариев о возможном сиквеле отказался. Финал «Проекта» в принципе позволяет создать продолжение.