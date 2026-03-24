Ремейк «Ван-Писа» запустили в работу из-за Эйитиро Оды

Генеральный директор студии Wit Studio Дзедзи Вада в одном из интервью пояснил, зачем нужен ремейк «Ван-Писа».
Этого хотел сам Эйитиро Ода, который создал оригинальную историю. Тот считает, что новым зрителям тяжело втянуться из-за огромного количества эпизодов и устаревшей анимации.
Причина, по которой мы решили переделать «Ван-Пис», — слова Эйитиро Оды. Он сказал, что «Ван-Пис» стал слишком длинным и насыщенным деталями, поскольку сериал стартовал уже давно. Новое поколение зрителей вряд ли придет в восторг от старой анимации. Он немного сожалел об этом и хотел, чтобы новички могли следить за сюжетом.
Поэтому Wit сделает ремейк «Ван-Писа» насыщенным и эффектным — без филлеров и ненужных затянутых моментов.
Даты выхода пока нет.
