Как Роджер Корман превратил Эдгара По (и чуть-чуть Лавкрафта) в своё готическое кино
Какие фильмы смотреть в апреле 2026? Трэш, Марио и отечественное кино
«Космическая собака Лида»: отечественное кино с ностальгией по 2000-м
Через вселенные: как работают Фил Лорд и Кристофер Миллер

Фильмы ужасов, ставшие реальностью
Какими могли быть «Хранители» от Терри Гиллиама
Кто напишет перезапуск «Людей Икс»

Дмитрий Кинский
7 апреля 12:50
140
1 минута на чтение
Перезапуск «Людей Икс» напишут сценаристы «Громовержцев» и сериала «Грызня» Ли Сон-джин и Джоэнна Кало.
Они пока занимаются черновиком сценария, который еще наверняка придется переписывать, поэтому до съемок еще далеко.
Что интересно, Сон-джин и Кало уже работали вместе с режиссером ремейка «Людей Икс» Джейком Шрейером над теми же «Громовержцами» и «Грызней».
Это действительно здорово — снова собрать этих людей вместе.
Официально даты выхода пока нет. Но, по данным инсайдеров, премьера намечена на май 2028 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
«Проснись и пой, ублюдок» — трейлер девятого сезона «Рика и Морти»

Новости

«Я богатырь конский!» — трейлер «Трех богатырей: Ни дня без подвига 3»

Кто стал победителями премии «Электронная буква – 2025»
В том числе победитель, выбранный «Миром фантастики».

Разработка Star Wars Eclipse сильно буксует, а инвестиции могут прекратиться
Релиз как минимум через несколько лет.

Писатель Горан Скробонья едет в Россию. Вот где пройдут встречи с ним
Расписание встреч с писателем.

Астронавты Artemis 2 облетели Луну и поставили рекорд
И сделали фото обратной стороны.

Финальный трейлер «Скотного двора» от Энди Серкиса

«Дюны» Вильнева стали одним из самых любимых НФ-фильмов Стивена Спилберга
А «Орудия» он считает выдающимся хоррором.

«Супер Марио: Галактическое кино» заработал почти 400 миллионов долларов

Астронавты миссии Artemis 2 оценили фильм «Проект Аве Мария»
«Искусство имитирует науку и наоборот»
