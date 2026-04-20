Кто победил в литературной премии «За лучшую космическую фантастику»

10 апреля в рамках литературно-фантастической конференции «РосКон» вручили премию «За лучшую космическую фантастику» имени Василия Васильевича Головачева.
Победителем стал Максим Макаренков с научно-фантастическим романом «Объект Фенрир».
Напомним, к участию в премии допускались только уникальные фантастические истории, изданные в бумажном варианте.
В этом году в качестве жюри выступили критик Дмитрий Байкалов, сценарист Сергей Волков, Юлия Головачева (дочь В.В. Головачева), редактор Людмила Демина, астроном Леонид Еленин, научный журналист Алексей Паевский и преподаватель астрономии Дмитрий Эпштейн.
В 2027-м премия «За лучшую космическую фантастику» дополнится электронными изданиями.
