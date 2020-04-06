Квентин Тарантино недавно заглянул в подкаст 3 Girls, 1 Keith и рассказал, что в 90 годах хотел снять фильм про Люка Кейджа.

Это было еще до всей этой хрени от Marvel. В период между «Бешеными псами» и «Криминальным чтивом» я думал о фильме про Люка Кейджа. В детстве я был большим фанатом комиксов. Но моими любимыми были «Люк Кейдж: Герой по найму» (позднее «Люк Кейдж: Силач») и «Шан-Чи: Мастер кунг-фу».

В главной роли он видел Лоренса Фишберна, однако его друзья-гики считали, что героя должен сыграть Уэсли Снайпс.

Все мои друзья говорили: «Нет, нет, нет, чувак, его должен сыграть Уэсли Снайпс. Я им говорю: Мне нравится Уэсли Снайпс, но Ларри Фишберн почти как Марлон Брандо. Я имею в виду, Фиш — мужик.

Товарищи Тарантино считали, что Фишберну пришлось бы приводить себя в форму, а Снайпс — уже подкачан. Так что режиссер отказался от этой идеи.

Я тогда сказал: «К черту! Это не так важно! Идите на***, вы все испортили!

Напомним, в 2016 году про Люка Кейджа вышел сериал на Netflix. Его закрыли после второго сезона. Шоу прохладно встретили как критики, так и обычные зрители.