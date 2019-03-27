Larian Studios вместе с Logic Artists анонсировала новую игру Divinity: Fallen Heroes — спин-офф Divinity: Original Sin 2. Релиз на ПК обещают уже в этом году. Студия не исключила появление версий для консолей.

Новая игра станет прямым продолжением Original Sin 2. Основной сюжет расскажет о преследовании Малади. Игрок отправится в путешествие на летающем судне «Госпожа Месть» и сможет развивать свою команду.

В Divinity: Fallen Heroes на задание можно будет брать до шести персонажей — одного героя и 3-5 воинов (лучников или магов). В игре появятся ружья, винтовки, порох и взрывчатка, а обновлённая физическая модель повлияет на тактику боя и поведение врагов.

 

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики