В Сети появился новый тизер мистического сериала «Сирена» (Siren), который рассказывает историю «хищной русалки» и показывает, насколько опасными бывают обитатели глубин.

Действие «Сирены» разворачивает в небольшом рыбацком городке Бристоль-Коув, который известен легендами о некогда водившихся здесь русалках. Морские биологи Бен (Алекс Ро) и Мэдди (Фола Эванс-Акингбола) встречают загадочную девушку Рин (Элейн Пауэлл, «Меч короля Артура»). Вскоре они начинают догадываться об её истинном происхождении…

Всего в первом сезоне будет десять серий. Первые два эпизода выйдут 29 марта на канале Freeform (принадлежит Disney-ABC Television Group).

А это — первый трейлер, который появился в Сети ещё в апреле 2017 года.