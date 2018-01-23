В Сети появился новый тизер мистического сериала «Сирена» (Siren), который рассказывает историю «хищной русалки» и показывает, насколько опасными бывают обитатели глубин.

Действие «Сирены» разворачивает в небольшом рыбацком городке Бристоль-Коув, который известен легендами о некогда водившихся здесь русалках.  Морские биологи Бен (Алекс Ро) и Мэдди (Фола Эванс-Акингбола) встречают загадочную девушку Рин (Элейн Пауэлл, «Меч короля Артура»). Вскоре они начинают догадываться об её истинном происхождении…

Всего в первом сезоне будет десять серий. Первые два эпизода выйдут 29 марта на канале Freeform (принадлежит Disney-ABC Television Group).

А это — первый трейлер, который появился в Сети ещё в апреле 2017 года.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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