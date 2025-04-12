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Легендарная веб-RPG Demon Slayer 4 получит мобильную версию!

Дмитрий Кинский
12 апреля 16:00
13
1 минута на чтение
Скоро выйдет мобильная версия старой-доброй фэнтезийной браузерной RPG — Demon Slayer 4: Ultra.
В игре вас ждет море контента: эпичные PvP- и PvE-схватки, строительство собственного города, гильдейские активности и не только.
Выбирайте один из классов, заручитесь поддержкой компаньонов-сильфов и бросьте вызов силам зла из Легиона Пустоты.
Переходите по ссылке и окунитесь в ностальгию: https://espritgames.ru/demonslayer/promo/premain/?esc=mirfM_ds_news_b87_l1_f
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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