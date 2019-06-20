Актриса Лена Хиди, сыгравшая Серсею Ланнистер в «Игре престолов», на фестивале Munich Comic Con в Германии рассказала, что из сериала вырезали одну важную травматическую для её героини сцену.

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Хиди пояснила, что сцену успели отснять, но она не вошла в финальный монтаж.

Мы снимали сцену, которой не было в седьмом сезоне, в ней я теряю ребёнка. Это был по-настоящему травматический и важный момент для Серсеи, и он не вошёл в финал. Мне понравился этот эпизод, потому я думаю, он сильно повлиял на героиню. Лена Хиди, актриса

Эта сцена объяснила бы поведение героини в отдельных сценах и безразличие к происходящему — например, в сцене, где Тирион заикнулся про будущего ребёнка Серсеи.

Впрочем, в самом сериале перед самой смертью героиня говорит брату следующее:

Я хочу, чтобы наш ребёнок жил.

Неизвестно, чья версия вернее — или официальная, по которой Серсея оставалась беременна до самого конца (но тогда, выходит, авторы на ходу отредактировали сценарий), или всё же нерождённый ребёнок умер, и это осталось за кадром?

Ранее в издании The Guardian актриса рассказала, что размышляла над другим финалом для своей героини — и оказалась разочарована концовкой этой сюжетной линии. Впрочем, она подчеркнула, что любой итог привёл бы к тому, что кто-то из фанатов да остался разочарован.