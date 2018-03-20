Телеканал Syfy опубликовал первый тизер своего нового фантастического сериала. Это космический хоррор «Летящие сквозь ночь» (Nightflyers), основанный на одноимённом рассказе Джорджа Мартина. Посмотрите этот пугающий ролик!

Сперва канал заказал пилотный эпизод, а после тестовых показов одобрил и производство целого сезона. Исполнительными продюсерами проекта стали Джин Клейн и Дэйв Бертис, работавшие над «Форс-мажорами». Сценарий к пилоту написал дебютант Джефф Бюхлер. 19 марта из проекта ушёл шоураннер Дэниэл Церон («Менталист», «Чёрный список»). Его заменят продюсеры и сценарист.

Ещё исполнительным продюсером числится сам Мартин, но, в целом, ключевых решений в работе над сериалом он не принимает.

«Летящие сквозь ночь» (также встречались переводы «Летящие в ночи», «Пронзающие мрак») — это научно-фантастическая повесть Джорджа Мартина, опубликованная в 1980 году. Она рассказывает об экипаже учёных на космическом корабле, который движется сквозь космос за кораблём пришельцев. Один из героев, телепат, во время путешествия начинает ощущать зловещую напряжённость, нависшую над всей командой. Кроме этого есть и ещё одна странность — капитан корабля общается с экипажем исключительно через голограммы и радиосвязь.

В 1987 году в прокат вышла полнометражная экранизация повести в виде фильма «Ночной полёт». При ужасном качестве исполнения она провалилась в прокате и получила негативные отзывы зрителей.

Сервис Netflix помогает каналу в производстве «Летящих сквозь ночь». Он оставляет за собой право первого показа за пределами США.

Шоу начнёт выходить осенью этого года.