Джордж Мартин в своём «не-блоге» рассказал подробности о сериале «Летящие сквозь ночь» (Nightflyers) по его одноимённой научно-фантастической повести. Этот сериал сейчас снимается для канала SyFy. Джордж также выложил концепт-арт корабля из сериала.
По словам Мартина, он сперва очень удивился, узнав, из какой повести делают сериал. Дело в том, что «Летящие сквозь ночь» — это космический хоррор, где большинство персонажей гибнет, и растянуть его на несколько сезонов просто нереально. Но потом ему дали почитать сценарий Джеффа Бюлера, который, конечно, отличался от книги, и Мартину понравилось, как создатели вывернулись.
Сейчас сериал находится на стадии пре-продакшена. Продюсеры Дэниел Серон и Джефф Бюлер подбирают актёров и готовятся к съёмкам, которые пройдут в Ирландии, в Лимерике. Неподалёку оттуда, в Белфасте, снимают «Игру престолов», и Мартин в шутку предложил, чтобы создатели наняли актёров, снимавшихся в ней. «Учитывая, сколько персонажей мы перебили, многие из них должны быть сейчас свободны».
Мартин пишет, что «если всё пойдёт по графику», сериал может выйти на экраны в июле 2018 года. К этим словам стоит относиться осторожно: Джордж не участвует в производстве сериала и, скорее всего, не знает точного графика, а просто передаёт, что слышал.comments powered by HyperComments
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