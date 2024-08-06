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Lionsgate удалила трейлер «Мегалополиса» Фрэнсиса Копполы из-за фейковых цитат критиков в ролике
Андрей Квасков
22 августа 12:39
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1 минута на чтение
Ночью 21 августа Lionsgate опубликовала трейлер фильма «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, но спустя менее суток ролик был удален.

Видео начинается с негативных отзывов критиков на прошлые картины режиссера. Однако позже выяснилось, что практически все цитаты оказались ненастоящими.

Единственным реальным отзывом стала цитата известного критика Роджера Эберта, но она относилась к «Бэтмену» Тима Бертона, а не «Дракуле» Копполы. В сети полагают, что маркетологи могли использовать нейросети, не проверив факты.

В итоге Lionsgate не только скрыла трейлер «Мегалополиса», но и принесла извинения упомянутым критикам и самому режиссеру.
Lionsgate
Мы незамедлительно отзываем трейлер, а также приносим извинения перед критиками и Фрэнсисом Фордом Копполой за эту непростительную ошибку в процессе проверки. Мы облажались и сожалеем.
Премьера «Мегалополиса» состоится 27 сентября.

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Андрей Квасков
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