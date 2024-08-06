Lionsgate удалила трейлер «Мегалополиса» Фрэнсиса Копполы из-за фейковых цитат критиков в ролике





Видео начинается с негативных отзывов критиков на прошлые картины режиссера. Однако позже выяснилось, что практически все цитаты оказались ненастоящими.





Единственным реальным отзывом стала цитата известного критика Роджера Эберта, но она относилась к «Бэтмену» Тима Бертона, а не «Дракуле» Копполы. В сети полагают, что маркетологи могли использовать нейросети, не проверив факты.





В итоге Lionsgate не только скрыла трейлер «Мегалополиса», но и принесла извинения упомянутым критикам и самому режиссеру.