«Литнет» запускает конкурс рассказов и романов по вселенной «Пищеблок»

Литературная площадка «Литнет» запускает конкурс фанфиков и произведений во вселенной «Пищеблока». Писать можно как по мотивам книги, так и по мотивам сериала.

Согласно правилам, действие произведения может разворачиваться как в упомянутых местах (пионерлагерь «Буревестник», старшая школа), так и в совершенно новых. Авторы могут использовать знакомых персонажей, а могут придумать своих. Можно писать вольное продолжение или самостоятельную историю. При этом важно сохранить советскую эстетику, при этом сюжет может разворачиваться в прошлом, настоящем или будущем. Или даже в вымышленном мире. Ещё одно условие — в сюжете обязательно должны быть вампиры.

Дополнительные правила

Жанры: фанфик, мистика/ужасы/хоррор, триллер, детектив, фантастика, альтернативная история, попаданцы.

Принимаются как большая форма (роман, от 300 тысяч знаков), так и малые (рассказы и повести, от 120 тысяч знаков).

На конкурс принимаются только новые романы, ранее нигде не опубликованные.

Один автор может подать неограниченное количество произведений на конкурс.

Лучшие работы получат вознаграждение. Большая форма — 200 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч рублей — за второе, 50 тысяч рублей — за третье. Малая форма — по 20 тысяч рублей пяти победителям. Книга, занявшая призовое место, будет издана в издательстве «РИПОЛ классик», а также будет создана ее аудиоверсия.

В составе жюри

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова.

продюсер писателя Алексея Иванова. Дарья Бобылева, писательница, лауреат премий «Новые горизонты» и «Мастера ужасов», автор книг «Вьюрки» и «Наш двор», книжного сериала «Магазин работает до наступления тьмы».

писательница, лауреат премий «Новые горизонты» и «Мастера ужасов», автор книг «Вьюрки» и «Наш двор», книжного сериала «Магазин работает до наступления тьмы». Алексей Толмачев , редактор новеллизаций романа «Пищеблок».

, редактор новеллизаций романа «Пищеблок». Татьяна Соловьева , шеф-редактор издательства «РИПОЛ классик».

, шеф-редактор издательства «РИПОЛ классик». Анастасия Тугова, редактор литературной платформы «Литнет».

Другие подробности и рекламные условия — на сайте «Литнета».

Работы принимают до 1 декабря. А огласить результаты планируют до 25 декабря.