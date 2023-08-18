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    #конкурсы и премии

    «Литнет» запускает конкурс рассказов и романов по вселенной «Пищеблок»

    18 августа 2023
    Фото аватара
    18.08.2023
    590
    1 минута на чтение
    #конкурсы и премии
    «Литнет» запускает конкурс рассказов и романов по вселенной «Пищеблок»

    Литературная площадка «Литнет» запускает конкурс фанфиков и произведений во вселенной «Пищеблока». Писать можно как по мотивам книги, так и по мотивам сериала.

    Согласно правилам, действие произведения может разворачиваться как в упомянутых местах (пионерлагерь «Буревестник», старшая школа), так и в совершенно новых. Авторы могут использовать знакомых персонажей, а могут придумать своих. Можно писать вольное продолжение или самостоятельную историю. При этом важно сохранить советскую эстетику, при этом сюжет может разворачиваться в прошлом, настоящем или будущем. Или даже в вымышленном мире. Ещё одно условие — в сюжете обязательно должны быть вампиры.

    Дополнительные правила

    • Жанры: фанфик, мистика/ужасы/хоррор, триллер, детектив, фантастика, альтернативная история, попаданцы.
    • Принимаются как большая форма (роман, от 300 тысяч знаков), так и малые (рассказы и повести, от 120 тысяч знаков).
    • На конкурс принимаются только новые романы, ранее нигде не опубликованные.
    • Один автор может подать неограниченное количество произведений на конкурс.

    Лучшие работы получат вознаграждение. Большая форма — 200 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч рублей — за второе, 50 тысяч рублей — за третье. Малая форма — по 20 тысяч рублей пяти победителям. Книга, занявшая призовое место, будет издана в издательстве «РИПОЛ классик», а также будет создана ее аудиоверсия.

    В составе жюри

    • Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова.
    • Дарья Бобылева, писательница, лауреат премий «Новые горизонты» и «Мастера ужасов», автор книг «Вьюрки» и «Наш двор», книжного сериала «Магазин работает до наступления тьмы».
    • Алексей Толмачев, редактор новеллизаций романа «Пищеблок».
    • Татьяна Соловьева, шеф-редактор издательства «РИПОЛ классик».
    • Анастасия Тугова, редактор литературной платформы «Литнет».

    Другие подробности и рекламные условия — на сайте «Литнета».

    Работы принимают до 1 декабря. А огласить результаты планируют до 25 декабря.

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     Александр Стрепетилов |  06.07.2023 |  13520

    Никто не просил, а «Кинопоиск» снял — и кажется, не зря.

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