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    Новости

    Лоуренс О’Фуарайн сыграет второго главного героя «Ведьмака: Истоки крови»

    26 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    26.03.2021
    866
    0 минут на чтение
    Лоуренс О’Фуарайн сыграет второго главного героя в «Ведьмаке: Истоки крови»

    Звезда «Викингов» и «Игры престолов» Лоуренс О’Фуарайн исполнит в «Ведьмаке: Истоки крови» одну из ведущих ролей.

    Ирландский актер сыграет Фьялла — рожденного в клане воинов, поклявшихся защищать короля, парня. В прошлом он потерял любимого человека, который пал в битве, пытаясь его спасти. Теперь же в своем стремлении к искуплению герой обнаруживает, что сражается бок о бок с неожиданными союзниками.

    Сюжет развернется в мире эльфов за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в появились монстры и первые охотники на них.

    На позиции шоураннера Деклан де Барра. Вместе с ним над проектом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

    Предположительно, «Истоки крови» выйдут в 2022 году. А в 2021-м фанатов ждут второй сезон «Ведьмака» и анимационный фильм «Кошмар волка».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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