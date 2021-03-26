Лоуренс О’Фуарайн сыграет второго главного героя «Ведьмака: Истоки крови»

Звезда «Викингов» и «Игры престолов» Лоуренс О’Фуарайн исполнит в «Ведьмаке: Истоки крови» одну из ведущих ролей.

Ирландский актер сыграет Фьялла — рожденного в клане воинов, поклявшихся защищать короля, парня. В прошлом он потерял любимого человека, который пал в битве, пытаясь его спасти. Теперь же в своем стремлении к искуплению герой обнаруживает, что сражается бок о бок с неожиданными союзниками.

Сюжет развернется в мире эльфов за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в появились монстры и первые охотники на них.

На позиции шоураннера Деклан де Барра. Вместе с ним над проектом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

Предположительно, «Истоки крови» выйдут в 2022 году. А в 2021-м фанатов ждут второй сезон «Ведьмака» и анимационный фильм «Кошмар волка».