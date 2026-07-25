Лучшие комиксы, которые выиграли премию Айснера в 2026 году

На фестивале "Комик-кон" в Сан-Диего вручили традиционную премию имени Вилла Айснера за лучшие комиксы.
В этом году больше всего премий получила психоделическая серия «Абсолютный Марсианский Охотник» от DC: 4 награды — как лучшая лимитированная серия, лучшему художнику обложки, растушёвщику и шрифтовику.
2 награды получил комикс This Place Kills Me — лучшему сценаристу (Марико Тамаки) и за лучшее подростковое издание. «Это место меня убивает» — это детективная история об убийстве в школе для девочек.
2 награды получила серия Absolute Batman: как продолжающаяся серия и за отдельный выпуск.
Среди других интересных наград:
Лучшая новая серия: Assorted Crisis Events (Image)
Лучший новый графический роман: Джесси Лонегран «Drome»
Лучший вебкомикс: Tiger, Tiger (tigertigercomic.com)
Лучший художник: Мартин Симмондс, The Department of Truth (Image)
Лучший автор-художник: Джамаль Кэмпбелл, Zatanna (DC)