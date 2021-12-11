Лучшие сериалы 2021 — по рейтингу IMDb

Продолжаем следить за топами и итогами года разных изданий и сайтов, выискивая те, которые отдают предпочтение фантастическим произведениям. На этот раз смотрим ежегодный топ самых популярных сериалов 2021 года. Если список лучших фильмов IMDb полностью состоит из фантастических произведений, то фантастических сериалов в рейтинге чуть меньше, хотя тоже немало: тут и несколько сериалов от Marvel, нашумевшая «Игра в кальмара» и царь-панк «Тень и Кость».

IMDb выбирает сериалы исключительно по количеству посещений их страниц на сайте и приложении. Аудитория сайта составляет около 200 миллионов пользователей, и вот что они выбрали.

Самые популярные сериалы 2021 года по версии IMDb