Лучший мультфильм во франшизе — критикам понравились «Миньоны и монстров»

Критики довольно тепло встретили «Миньонов и монстров»: на сайте Metacritic средняя оценка мультфильма составила 68 баллов из 100 возможных.
Особенно журналисты хвалят, как авторы воспевают ранний Голливуд и кинематограф в целом.
Variety
Даже несмотря на то, что в конечном итоге мультфильм состоит из условностей, на протяжении почти всего хронометража он представляет собой странное и своеобразное развлечение, которое наверняка завоют расположение зрителя. <..> Это больше, чем можно было бы ожидать от седьмой ленты во франшизе.
TheWrap
Это очаровательное, яркое анимационное любовное письмо к золотой эпохе Голливуда, которое воспевает сам процесс просмотра фильмов.
IGN
Кто бы мог подумать, что седьмой фильм во франшизе может оказаться лучшим, ведь в «Миньонах и монстрах» эти маленькие любители бананов отдают дань уважения раннему Голливуду и силе кинематографа и повествования.
Screen Rant
Надо признать, что мне все еще сложно смириться с манерой речи миньонов, хотя детям это нравится. Если не обращать на это внимание, мультфильм блистает во многих других аспектах.
Empire
Общий тон остался таким же инфантильным. Мультфильм забавный и беззастенчиво привязанный к глупости. Почти никаких попыток добавить глубины сюжету, как это могла бы сделать Pixar. По сути, это еще одна серия про маленьких человечков, которые устраивают хаотичные шалости.
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