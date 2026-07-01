Лучший мультфильм во франшизе — критикам понравились «Миньоны и монстров»

Даже несмотря на то, что в конечном итоге мультфильм состоит из условностей, на протяжении почти всего хронометража он представляет собой странное и своеобразное развлечение, которое наверняка завоют расположение зрителя. <..> Это больше, чем можно было бы ожидать от седьмой ленты во франшизе.