Студия Sony нашла режиссёра для съёмок мягкого перезапуска франшизы «Люди в чёрном». Им стал постановщик Ф. Гэри Грей, за плечами которого успешные «Голос улиц» и «Форсаж 8». Об этом сообщает издание Deadline.

Студия уже давно пытается воскресить франшизу. Третья часть, вышедшая в 2012 году, показала, что зрителям всё ещё интересны комедийные истории о секретных агентах, которые следят за пришельцами на Земле. В 2016 году Sony планировала выпустить кроссовер, в котором появятся персонажи из фильмов «Люди в чёрном» и «Мачо и ботан», однако идея так и не получила развития.

Теперь нас ждёт «обычный» спин-офф, который станет мягким перезапуском — в сюжете снова будут фигурировать секретная организация и пришельцы, однако Томми Ли Джонс и Уилл Смитт к своим ролям не вернутся. У Sony уже готов сценарий, его написали Мэтт Холлоуэй и Арт Маркум — они работали над сюжетом «Железного человека» и пятых «Трансформеров».Главными героями станут молодые сотрудники организации «Люди в чёрном».

Формально, у картины есть дата проката — 17 мая 2019 года. Но если режиссёра нашли только сейчас, то дату вполне могут сдвинуть.