В Сети появился первый трейлер постапокалиптического боевика «Мир будущего» (Future World), который выглядит как поддельный «Безумный Макс» Джорджа Миллера. Не верите? Посмотрите сами!

Перед нам низкобюджетный проект, который снимает Джеймс Франко (он же играет главную роль). Вместе с ним в «Мире будущего» снялись Мила Йовович, Люси Лью и Суки Уотерхаус.

Действие сюжета разворачивается в пустынном мире, который пережил конец света. В центре картины — молодой парень, ищущий лекарство для умирающей матери.

Дата выхода пока не сообщается. Судя по первому трейлеру, «Мир будущего» выйдет сразу на цифровых носителях в домашнем прокате. В домашнем прокате самого Джеймса Франко, разумеется.

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