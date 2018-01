Однажды автор этой статьи скачал с пиратского сайта художественный фильм «День независимости: Возрождение». После первых 15 минут просмотра он был в ужасе от омерзительной актёрской игры, дешёвых спецэффектов и убогого сценария. А потом догадался взглянуть на оригинальное название и обнаружил, что смотрит совсем другой фильм, лишь маскирующийся под громкую премьеру. Мокбастер сделал своё чёрное дело.

Блокбастер Роланда Эммериха в оригинале называется Independence Day: Resurgence. Его премьера прошла 20 июня 2016 года в Китае, а через четыре дня начались показы и в США. О дате премьеры и названии второй части «Дня независимости» было объявлено за год до того, в июне 2015-го, а работа над фильмом началась ещё в 2012-м. Несколько лет фанаты ждали выхода нового блокбастера, ежемесячно получая о нём новости — кадры, трейлеры, фото со съёмок, информацию о кастинге и так далее.

Спустя две недели после премьеры «Возрождения», 7 июля 2016 года, на DVD вышел фильм под названием Independents’ Day, то есть «День независимых». В нём тоже инопланетяне напали на Землю, а героический президент всех победил. Синопсисы сценариев практически идентичны, слоганы похожи, даже актёры подобраны так, чтобы напоминать звёзд из блокбастера. Только снято всё это за гроши.

Independents’ Day не шёл в киноэкранах, в его рекламу и раскрутку не вложили ни цента, но он великолепно продавался на DVD. Всю рекламу сделал фильм-оригинал, а фильм-паразит «отъел» у «Дня независимости» часть продаж. Многие, случайно купив или скачав в интернете «День независимых», возвращались в магазины, требуя вернуть им деньги, — но это не приносило успеха. Вы сами сознательно купили этот фильм. Он называется иначе. У него чуть-чуть другой слоган. Немножко другие актёры. Всему виной ваша невнимательность и ничего более.

Так работают мокбастеры.

Коммерческая идея

Мокбастер — это не пародия и даже не плагиат. Его релиз может немножко отставать от премьеры оригинала, а может опережать её на неделю-другую и за это время делать кассу. Работает это просто. Приходите вы в магазин, а там уже продаётся лицензионная (!) копия нового фильма, который вы так ждёте. Почему бы не купить? Некоторые покупают и откладывают DVD на потом, «на после премьеры», и вообще не обращают внимания, что купили что-то не то. Иные обнаруживают свою ошибку по возвращении домой — но уже поздно.

Мокбастер — это серьёзный фильм, пытающийся максимально близко подойти к оригиналу, но не повторяющий его настолько, чтобы студию можно было обвинить в плагиате. Прокатчики любят мокбастеры: с одной стороны, производители берут за лицензию значительно меньше, чем голливудские монстры, с другой — DVD с мокбастерами продаются очень неплохо. При этом студия или называет мокбастеры «пародией» (как мы уже говорили, это неправда), или якобы предлагает любителям жанра «дополнительный» фильм, если им не хватило «основного». Это такой юридический трюк.

Крупнейший современный производитель мокбастеров — студия The Asylum. За один только 2016 год она выпустила подделки под фильмы «Планета обезьян», «Великолепная семёрка», «Охотники за привидениями», «Отряд самоубийц», «Бен-Гур», «День независимости: Возрождение» и даже мультфильм «В поисках Дори»!

Удивительно, но «мокбастеризации» подвергается даже порно. У культового порнофильма «Дебби делает Даллас» (1978) было пять продолжений и девять спин-оффов, и все — неавторизированные, снятые другими студиями! Вообще, идея снять вторую часть известного фильма тоже популярна у производителей мокбастеров. В таком случае не нужно подгадывать со сроками выхода оригинала — можно просто пустить слух, что вышло продолжение, и его начнут спрашивать в магазинах и покупать.

Стоит заметить, что DVD — уже отходящий в прошлое способ распространения мокбастеров (а на дорогих дисках типа BD они выходят крайне редко). Сегодня мокбастеры поступают в онлайн-магазины и кинотеатры, и люди точно так же покупают цифровые копии, как раньше покупали физические.

Теперь немного истории.

Студия The Asylum Крупнейший и самый высокобюджетный производитель мокбастеров. Основанная в 1997 году компания известна тем, что все без исключения её фильмы-подделки были прибыльными — ни одного провала. Таким не может похвастать, пожалуй, больше ни одна киностудия в мире. The Asylum начинала как независимая киностудия и вплоть до 2004-го снимала собственные фильмы, в основном хорроры. Но затем попробовала свои силы в мокбастерах и не прогадала. Её первый мокбастер, «Война миров Герберта Уэллса» (H. G. Wells’ War of the Worlds), вышел 28 июня 2005 года, в тот же день, что и блокбастер Спилберга «Война миров» (War of the Worlds). Номинально фильм был просто ещё одной экранизацией классического романа Уэллса, но мы-то понимаем, где собака зарыта. Фильм имел успех на DVD, и студия быстро переквалифицировалась из приюта для инди-кино в завод по изготовлению подделок. На сегодняшний день The Asylum выпустила почти сотню мокбастеров, оригиналами которых послужили «Код Да Винчи» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Трансформеры» и «Я — легенда», «Монстро» и «Аватар», «Прометей» и «Железное небо». Иногда студия проворачивает совершенно прекрасные трюки — например, в 2010 году к выпуску классического кэмероновского «Титаника» в улучшенном качестве она спешно сняла фильм под названием «Титаник 2» и собрала деньги даже не на чужой премьере, а на чужом переиздании!

Откуда пошли мокбастеры

Мокбастеры как направление отделились от низкобюджетных фильмов категории «В» примерно в 1960-х. Точно выделить первый мокбастер из потока трэша тех лет невозможно. Предпосылки были следующими.

Во-первых, в те годы в США была распространена практика показывать фильмы парами: ты покупал один билет сразу на две картины, первая из которых была известной, модной, со звёздами в главных ролях, а вторая — дешёвым кинцом схожей тематики. Такая методика позволяла кинотеатрам «продавать два билета по цене одного», хотя на деле сдвоенный билет стоил чуть дороже. Так можно было извлекать прибыль из безрекламного проката дешёвого кино независимых студий.

Во-вторых, сдвоенные показы получили интересное развитие: между фильмами показывали трейлеры ещё не снятых картин и по реакции публики выясняли, какую стоит брать в работу. Кстати, это блестяще обыграли Тарантино и Родригес в своём сдвоенном фильме «Грайндхаус». Из фейковых трейлеров, вставленных между его частями, у публики вызвал наибольший интерес «Мачете» с Дэнни Трехо — и годом позже фильм сняли по-настоящему.

И, наконец, прокатчики обнаружили ещё один эффект: в паре можно было показывать не один хороший и один плохой фильм, а два трэш-фильма, причём не снижая цену! А если один из трэш-фильмов хоть как-то напоминал распиаренный блокбастер, люди шли на такую пару значительно охотнее.

Так начали появляться первые подделки. Они ещё не пытались подстроиться под премьеру невышедшего фильма и чаще всего представляли собой «продолжения» известных картин. Первым прото-мокбастером считается фильм «Монстр из Пьедрас Бланкас» (1959), который был практически точной копией знаменитой «Твари из Чёрной лагуны» (1954). «Тварь» стала культовым фильмом в том числе благодаря великолепной работе художника по костюмам Джека Кевана, разработавшего образ ужасного жаброчеловека. Именно Кеван и придумал пятью годами позже снять второго «Монстра», причём создал для этого независимую студию Vanwick Productions (оригинал снимала Universal).

Стоит заметить, что «Монстр из Пьедрас Бланкас» не позиционировался как продолжение «Твари», а просто был очень на неё похож по визуальному ряду и тематике. Именно поэтому его относят к мокбастерам. В отличие от современных фильмов такого плана, он шёл в кинотеатрах и даже удостоился рецензий в журналах о кино.

До начала 1990-х мокбастеры не привязывали к премьерам блокбастеров. Они могли выйти через несколько лет, притворяться второй частью или просто играть на былой популярности фильма, имитируя, скажем, его переиздание на видеокассетах. Но в 1993 году в мокбастерной индустрии произошёл прорыв. В том году был снят малобюджетный фильм «Карнозавр». По сюжету безумный учёный воскрешал динозавров, чтобы уничтожить человечество. К слову, продюсером фильма был гуру малобюджетного трэша Роджер Корман.

По стечению обстоятельств на тот же год была назначена громкая и давно анонсированная премьера фильма «Парк юрского периода», сценарий которой очень неплохо коррелировал с «Карнозавром». И хитрый Корман выпустил «Карнозавр» 21 мая — за три с половиной недели до премьеры «Парка». Даже обложки и постеры явно сделали с оглядкой на высокобюджетного конкурента. Трюк сработал: «Карнозавр» получил кассу и продажи на кассетах больше, чем рассчитывали изначально, — при скромном бюджете в $850 000 он собрал $1 753 979, то есть окупился в два раза. Последующие части «Карнозавра», уже не связанные с выходом блокбастеров, были убыточными.

С этого момента индустрия мокбастеров начала стремительно осваивать новую модель работы и в считаные годы пришла к современной форме — выходу имитаций плюс-минус одновременно с оригиналами.

Как это работает

Первым делом специалисты по производству мокбастеров рисуют большой-большой календарь, куда попадает абсолютно всё — от первого робкого объявления о проекте фильма до даты премьеры. Предпочтение отдаётся фильмам с гарантированным кинопрокатом в оглашённые сроки, и чем раньше эти сроки станут известны, тем лучше.

Далее по этим проектам собираются данные — в первую очередь о съёмочной группе и кастинге. Всегда находится какой-нибудь рабочий сцены, готовый продать известную ему информацию за круглую сумму. Слитые в Сеть трейлеры, выброшенные в мусорную корзину черновики — мокбастер-студии собирают всё. И, что важно, они собирают слухи: мокбастер должен в первую очередь соответствовать тому, что о грядущей премьере думают зрители, а не самому фильму.

Когда материала становится достаточно, чтобы снимать, начинается процесс. Он обычный, с режиссёрами, операторами, монтажёрами и всем прилагающимся. Только очень быстрый — мокбастер обычно снимают за несколько недель. И дешёвый — экономить надо на всём. Премьеры и сборов не будет, вся прибыль — только от продажи копий на разных носителях и сетевых просмотров.

Обычно производители мокбастеров подстраиваются даже не под премьеру блокбастера, а под начало его продаж на носителях. Именно с этим связано то, что релизы иногда происходят после премьеры оригинала. Задержка между премьерой и DVD-релизом может составлять несколько недель. Задача мокбастера — попасть в этот промежуток. Поэтому иногда какие-то кадры доснимаются уже после выхода оригинала в прокат. Есть и сверскоростные мокбастеры, полностью снятые в промежутке между премьерой и релизом оригинала на носителях, но таких примеров мало.

К слову, есть и жанр мокбастеров-продолжений, не привязанных к датам, причём часто такие фильмы снимаются не в той стране, где сделан оригинал. Скажем, фильм 2009 года «Челюсти в Японии». Нетрудно догадаться, продолжением какой серии был этот «шедевр», появившийся исключительно на японском кинорынке.

Мульт-мокбастеры Мультфильмы — тоже серьёзная основа для мокбастеров. The Asylum выпустила свой первый мультфильм «Дорога Иззи домой», мокбастер «В поисках Дори», в 2016 году. Но анимационный мокбастинг появился намного раньше. Крупнейшей анимационной мокбастер-студией до недавнего времени была бразильская Vídeo Brinquedo, известная, в частности, восемью частями мультфильма «Машинки», мокбастером пиксаровских «Тачек». Также они делали мультфильм «Маленький боец Панда», «Рататуинг» и ряд других картин, которые выходили одновременно с громкими анимационными премьерами. В Германии такую функцию выполняла компания Dingo Pictures, рисовавшая «диснеевские», «пиксаровские» и «дримворксовские» мультфильмы с субтитрами на разных европейских языках для массовых релизов в нескольких странах одновременно.

«Абибас» от кино

Есть ещё несколько вопросов о мокбастерах, которые требуют разъяснений.

Могут ли крупные студии юридически бороться с мокбастерами? Ответ: нет. У мокбастер-студий грамотные юристы. Названия, сценарии и персонажей прорабатывают так, что доказать плагиат невозможно. А если мокбастер выходит раньше оригинала, то ввязываться в такую склоку и вовсе опасно — мокбастер-студия может доказать, что героев украли именно у неё!

При этом мокбастеры вредны даже не тем, что отъедают часть проката, — это на самом деле мизерные проценты. Хуже то, что они создают негативную рекламу и портят имидж качественным производителям, потому что зритель принимает плохо снятый, дешёвый, примитивный фильм за чистую монету. И эта ассоциация потом остаётся при просмотре настоящих фильмов студии.

История знает буквально несколько судов, закончившихся проигрышем мокбастера. Самый известный случай — дело Warner Bros. против The Asylum в 2012 году. Проблема была в том, что мокбастер по фильму «Хоббит: Нежданное путешествие» был анонсирован как «Эра хоббитов» (Age of the Hobbits). The Asylum не учли, что Warner Bros. зарегистрировала слово «хоббит» как товарный знак. На бумаге оно оставалось названием толкиновского народца, а вот на экране стало буквенным логотипом, и использовать его в названии релизов, не авторизованных «Уорнерами», было нельзя. Концерн выиграл суд, и The Asylum пришлось выпустить мокбастер под названием «Битва империй» (Clash of the Empires), что несколько снизило коммерческий успех фильма — «Битву титанов» любят меньше, чем «Хоббита».

Вообще, человеку, жившему в России 1990-х, принцип наименования мокбастеров должен быть очень близок. Мы ведь помним феерические китайские фантазии на тему известных брендов одежды, техники и еды — Abibas, Red Labial, Calvim Klain, Dolce & Banana, Nkie и так далее. Это же касается пародийных книг — помните Таню Гроттер? А Порри Гаттера?

Снимаются ли в мокбастерах известные актёры? Да, безусловно, но в основном на излёте карьеры. Скажем, в 2014-м The Asylum выпустила фильм «Наёмницы», который был мокбастером к «Неудержимым». Главные роли там сыграли постаревшие звёзды прошлого — Бриджит Нильсен и Синтия Ротрок, а заодно известная по фильмам Тарантино новозеландская каскадёрша Зои Белл. В фильме «Апокалипсис Помпей» (оригинал — «Помпеи») сыграли Эдриан Пол, некогда известный по сериалу «Горец», и совсем уже старенький и неожиданно похудевший Джон Рис-Дэвис. Также в мокбастерах — собственно, как и в любом кино категории «B» — нередко появляются средней известности актёры второго плана, которые здесь исполняют ведущие роли. Интересный пример — мокбастер «Великолепной семёрки» 2016 года, фильм «Смертельная семёрка» (Dead 7), где главные роли сыграла… группа Backstreet Boys.

Поддельные мокбастеры Удивительно, но даже мокбастеры, будучи обманом сами по себе, становятся жертвами подделок! Прокатчики нередко подгоняют обычные фильмы категории «B» под выход крупных блокбастеров, искусственно изменяя название релиза, — хотя изначально о мокбастере речи не шло. Например, незадолго до выхода «Людей в чёрном 2» в 2002 году вышел дешёвый фантастический телефильм «Перехватчики 2» (Interceptor Force 2) с Оливье Грюнером в главной роли. В разных странах фильм продавался под разными названиями, и в России он внезапно вышел на видеокассетах как «Люди в чёрном 2». Тема действительно схожая: борьба с непобедимым пришельцем (причём, что интересно, в российской глубинке), но изначально фильм не претендовал на аллюзии с картиной Зонненфельда.

* * *

И, наконец, последний вопрос: неужели люди сегодня, в XXI веке, имея доступ к тысячам источников информации, покупаются на подобные обманки? Ещё как. Более того, существуют поклонники мокбастеров — как есть фанаты трэш-фильмов или эксплуатационного кино (о котором мы ещё когда-нибудь напишем). Потому что не бывает продукта без потребителя. А если потребитель не блещет умом, продать ему можно абсолютно всё.