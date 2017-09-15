Уже в эти выходные, 16 и 17 сентября, по всей стране пройдут гостевые мероприятия Magic Open House, на которых все желающие смогут научиться играть в Magic: the Gathering. Оно приурочено к выходу нового выпуска «Иксалан».

Все гости мероприятия смогут сыграть в обучающие игры, завести новые знакомства и получить приветственную колоду Magic: The Gathering.

МирФ посетит один из таких ивентов — 16 сентября с 14:00 по московскому времени мы будем в магазине «Единорог» у м. Новослободская в Москве. Приходите, зовите друзей — поиграем вместе! Более того, в группе МирФ «Вконтакте» проходит конкурс, который позволит вам выиграть ещё пару бустеров на 15 карточек каждый. Все подробности читайте по ссылке.

Посмотреть список городов и магазинов, принимающих участие в акции, можно вот здесь.

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.

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