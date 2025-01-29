Майкл Б. Джордан истребляет вампиров в трейлере фильма «Грешники»

Warner Bros. представила трейлер южно-готического ужастика «Грешники» от режиссера дилогии «Черная пантера» Райана Куглера.
События происходят в США 1930‑х, а история посвящена двум братьям-близнецам, которые возвращаются в Луизиану, чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако они с ужасом обнаруживают, что родной край захвачен вампирами.
Роль обоих братьев сыграл Майкл Б. Джордан, известный по «Фантастической четверке», «Черной пантере» и серии «Крид».
По словам Куглера, «Грешники» охватывают несколько разных жанров, поэтому фильм нельзя отнести исключительно к хоррорам. В случае успеха ленты режиссер планируют превратить ее во франшизу.
Премьера картины состоится 18 апреля 2025 года.