Майкл Б. Джордан истребляет вампиров в трейлере фильма «Грешники»

«Черная пантера»

Райана Куглера.





События происходят в США 1930‑х, а история посвящена двум братьям-близнецам, которые возвращаются в Луизиану, чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако они с ужасом обнаруживают, что родной край захвачен вампирами.





Роль обоих братьев сыграл Майкл Б. Джордан, известный по «Фантастической четверке», «Черной пантере» и серии «Крид».





По словам Куглера , «Грешники» охватывают несколько разных жанров, поэтому фильм нельзя отнести исключительно к хоррорам. В случае успеха ленты режиссер планируют превратить ее во франшизу.





Премьера картины состоится 18 апреля 2025 года.



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