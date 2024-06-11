«Майор Гром: Игра» может стать последним фильмом во франшизе

Продюсер Михаил Китаев рассказал, что недавно вышедший «Майор Гром: Игра» не оправдывает ожиданий.
По его словам, супергеройский блокбастер не зашел широкой аудитории.
Судя по цифрам, по количеству проданных билетов, «Игра» на данный момент уступает «Чумному доктору», что говорит о том, что наш фандом существенно уменьшился за три года.
За три недели картина заработала всего 410 миллионов рублей. Оригинальная лента тоже не очень показала себя в прокате, но ее в итоге продали Netflix.
Сейчас нет Netflix, кинотеатральные сборы не вдохновляют инвесторов. <…> Возможно, «Игра» останется финальным фильмом саги про Майора Грома.
Тем не менее авторы не сдаются, надеются на лучшее и строят дальнейшие планы.
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