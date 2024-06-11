    Новости

    «Майор Гром: Игра» может стать последним фильмом во франшизе

    11 июня 2024
    Фото аватара
    11.06.2024
    1323
    0 минут на чтение
    «Майор Гром: Игра» может стать последним фильмом во франшизе

    Продюсер Михаил Китаев рассказал, что недавно вышедший «Майор Гром: Игра» не оправдывает ожиданий.

    По его словам, супергеройский блокбастер не зашел широкой аудитории.

    Судя по цифрам, по количеству проданных билетов, «Игра» на данный момент уступает «Чумному доктору», что говорит о том, что наш фандом существенно уменьшился за три года.

    За три недели картина заработала всего 410 миллионов рублей. Оригинальная лента тоже не очень показала себя в прокате, но ее в итоге продали Netflix.

    Сейчас нет Netflix, кинотеатральные сборы не вдохновляют инвесторов. <…> Возможно, «Игра» останется финальным фильмом саги про Майора Грома.

    Тем не менее авторы не сдаются, надеются на лучшее и строят дальнейшие планы.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Вебтуны в жанре «регрессия». Как начать жизнь заново и исправить ошибки
    0
    14010
    Вебтуны в жанре «регрессия». Как начать жизнь заново и исправить ошибки

    Жизнь всё-таки возможно повернуть назад

    Что почитать? 5 книг о разумных динозаврах
    0
    70107
    Что почитать? 5 книг о разумных динозаврах

    Ящеры-учёные, ящеры-библиофилы и ящеры — нуарные детективы.

    Гаттака; ретро-антиутопия про мир победившей евгеники 1
    0
    71301
    «Гаттака»: ретро-антиутопия про мир победившей евгеники

    Я одолжил тебе своё тело. Ты одолжил мне свои мечты.

    К. У. Джетер «Доктор Аддер». На задворках Крысиного города
    0
    83241
    К. У. Джетер «Доктор Аддер». На задворках Крысиного города

    Киберпанк, до которого не додумался Уильям Гибсон

    Художник Антон Яковлев: монстры из видеоигр, орки из метро и постсоветское Средиземье 9
    0
    148689
    Художник Антон Яковлев: монстры из видеоигр, орки из метро и постсоветское Средиземье

    Беседа о том, как стать художником в тридцать лет, черпать вдохновение из повседневности и не ждать вдохновения.

    1
    0
    244949
    Обсуждаем лучшие игры по Warhammer 40,000 в 129 выпуске «Фантастического подкаста»

    35 лет истории из 40… тысяч!

    Читаем книгу: Гурав Моханти — Сыны тьмы
    0
    135485
    Читаем книгу: Гурав Моханти — Сыны тьмы

    Отрывок, в котором Кришна наблюдает за штурмом города.

    Как добраться до звёзд: гиперпространство, Земля-ковчег и корабль поколений 7
    0
    172915
    Как добраться до звёзд: гиперпространство, Земля-ковчег и корабль поколений

    Все варианты для многолетних космических перелётов

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить