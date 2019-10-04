Режиссёр «Таксиста», «Острова проклятых» и «Молчания» Мартин Скорсезе дал интервью изданию Empire. В одном из вопросов журналист спросил мнение постановщика о распространении супергеройского жанра и фильмах Marvel. Вот что он ответил:

Я не смотрю их. Знаете, я пытался. Но это не кино. Если честно, то ближайшее сравнение, которое мне приходит на ум, для актёров, которые пытаются играть в сложившихся для них обстоятельствах, — это парки аттракционов. Это не кино, где человек пытается передать чувственный, психологический опыт другому человеку.

Мартин Скорсезе, режиссёр

Ранее продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги уже высказывался о том, что компания больше сконцентрирована на том, чтобы понравиться зрителям, а не выигрывать «Оскары» или другие крупные награды.

Может быть, им проще откинуть в сторону фильмы с обилием компьютерной графики, летающими людьми, космическими кораблями или собирающими миллиарды долларов. Мне кажется, у них есть ощущение, что мы уже заработали свою награду. Альфред Хичкок никогда не получал статуэтку за «лучшего режиссёра», это мило, но ничего не значит. Я с большей радостью окажусь в комнате со множеством вовлечённых поклонников.

Кевин Файги, глава Marvel Studios

Впрочем, ранее «Чёрная пантера» Райана Куглера стала первым супергеройским фильмом, номинированным в категории «Лучший фильм» премии «Оскар».

Современные супергеройские картины не чураются вдохновляться классической драмой. Например, «Джокер» Тодда Филипса отсылает к «Королю комедии» и «Таксисту» Скорсезе. В фильм пригласили даже Роберта Де Ниро — сыграть ведущего юмористического ток-шоу.

27 ноября Netflix выпустит криминальную драму Скорсезе «Ирландец». Это один из самых дорогих фильмов сервиса — он обошёлся от 120 до 140 миллионов долларов. Идёт картина почти три с половиной часа.

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