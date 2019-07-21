Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции. Об этом глава киновселенной Marvel Кевин Файги рассказал на субботней панели студии на Comic-Con. Тем самым фильм побил рекорд, который держался 10 лет.

Сейчас касса «Финала» на сайте Box Office Mojo составляет 2,787,965 миллиарда долларов. Но у студии есть ещё 500 тысяч с предпродажи билетов на уикенд. Сборы «Аватара» на данный момент — 2,782,984 миллиарда.

Студия объявила о повторном прокате заключительной части «Мстителей» 19 июня. Зрители и многие издания подумали, что Marvel организовала его для того, чтобы побить рекорд «Аватара». Фанаты в итоге остались не совсем довольны дополнительными материалами, которые вошли в новую версию фильма. В частности, им не понравилась сцена с Халком, где он разговаривает по телефону с Капитаном Америкой. Зрители раскритиковали сцену, которую Marvel выпустила абсолютно «сырой», без постобработки.