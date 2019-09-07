THR сообщает, что студия Marvel нашла сценариста для сольного сериал про Соколиного глаза. Им стал Джонатан Игла, известный по шоу «Безумцы» с Джоном Хэммом и Элизабет Мосс. Игла также выступит исполнительным продюсером сериала.

На Comic-Con Кевин Файги представил логотип будущего шоу, которое будет посвящено становлению новой супергероини — Кейт Бишоп, ученицы Клинта Бартона. Судя по лого и завязке сюжета, основой для сериала станет комикс-серия Мэтта Фрэкшена.

Позже Джереми Реннер, который вернётся к своей роли, поделился первым тизером шоу в своём инстаграме.

Никаких других подробностей о сериале пока нет. Премьера на Disney+ запланирована на осень 2021 года.