Кинокомпания Marvel Studios перенесла премьеру супергеройского боевика «Мстители: Война бесконечности» на неделю назад. Теперь картина выйдет 27 апреля по всему миру.

Всё началось с того, что в твиттере актёр Роберт Дауни-младший (Тони Старк) «попросил» сдвинуть дату выхода фильма. Официальный аккаунт студии после непродолжительных уговоров всё же «согласился» и опубликовал постер с новой датой.

Это решение оказалось очень непредсказуемым для российского проката. Ранее Министерство культуры РФ перенесло дату премьеру на 11 мая, однако представителям кинотеатров уговорить вернуть первоначальную дату, 3 мая, как и во всём мире. Шутка про «неделю не выходить в интернет, чтобы не словить спойлеров» снова стала популярной. Неизвестно, что будет с премьерой в России. В конце апреля в прокат выходит военно-патриотический фильм «Танки», ради которого в министерстве и хотели сдвинуть «Мстителей».

Читайте также «Война Бесконечности»: что показали в трейлере? Ролик показал не только суперзлодея Таноса и его новых прислужников, но и старых полюбившихся героев. И некоторые из них сильно изменились!