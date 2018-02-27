Российскую премьеру «Мстителей: Война бесконечности» вернули на прежнюю дату — 3 мая, хотя ранее Disney без объяснения причин перенесли картину на 8 дней вперёд. Обновлённая информация появилась на сайте кинопрокатной компании. Правда, теперь есть одна оговорка — блокбастер не покажут в кинотеатрах 9 мая.
Газета «Коммерсантъ» подробно разобралась в ситуации. Выяснилось, что кинотеатры высказались резко против инициативы перенести «Мстителей» — на праздничные выходные не выпадает никаких громких премьер, а значит, залы будут пустовать. По их словам, патриотическое кино — слишком нишевое, чтобы возместить убытки.
Ситуация изменилась, когда представители сетевых кинотеатров вроде «Синема Парк» и «Формула кино» встретились с заместителем министра культуры Сергеем Обрывалиным. Они попросили вернуть «Мстителей» на 3 мая, поскольку такое решение «не будет в ущерб „Собибору“ и патриотическому настроению». В итоге Министерство культуры пошло на уступки, но с некоторыми исключениями. Собеседники издания не называют условия, однако один источник сообщает, что кинотеатры не будут показывать «Мстителей» в конкретный день — 9 мая.
Напомним, отечественные издания и ранее предполагали, что перенос «Войны бесконечности» мог быть связан с «раздвиганием» релизов под российские фильмы. Портал «Кино-театр.ру» писал, что на майские праздники выйдет отечественная драма «Собибор», которую снимает Константин Хабенский, он же играет главную роль. В числе сценаристов числился министр культуры Владимир Мединский, но вскоре с «КиноПоиска» его имя пропало. А в конце апреля состоится премьера другой отечественной картины — военно-патриотического фильма «Танки».
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