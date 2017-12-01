Наконец-то Marvel показали долгожданный трейлер «Войны Бесконечности». Нас ждёт супергеройский блокбастер, который подведёт итоги киновселенной Marvel за десять лет. Все полюбившиеся нам персонажи сойдутся в грандиозной битве с титаном Таносом и его армией. Пора разобраться, что нового нам показали в этом ролике и что это говорит о сюжете будущего фильма.

Вторжение Таноса на Землю

В «Мстителях», «Торе» и «Стражах галактики» нам показывали, как этот тиран ищет Камни Бесконечности по всей Вселенной. Похоже, он узнал, что на Земле хранится один из них, и пришёл его получить. Скорее всего, речь про оранжевый Камень Души, который скрыт в Ваканде — родной стране Т’Чаллы, он же Чёрная пантера. А ради чего ещё отправлять в эту страну такую огромную армию?

Танос вооружился не только Перчаткой Бесконечности, но и внеземными технологиями. В самом начале мы видим вращающееся кольцо над городом — похоже, это врата, которые позволяют путешествовать на огромные расстояния. Видимо, именно таким образом Танос и привёл сюда свою армию. Неудивительно, что в другом кадре Тор изо всех сил пытается сломать портал! А вот для чего нужны огромные монолиты, падающие с неба, пока не ясно.

Новые прислужники злодеев

Этих четырёхруких пришельцев зовут аутрайдерами. Это искусственно созданные гуманоиды без глаз и волос. В комиксах они владели невидимостью, телепатией и даже могли летать. Интересно, на что они будут способны в фильме?

Кроме них, мы увидели двух других пришельцев. Одна инопланетянка кидает копьё в Капитана Америку. Её лицо показывают всего на полсекунды (поэтому мы взяли гифку), но, похоже, перед нами Проксима Полуночная, воительница из Чёрного ордена, который верой и правдой служит Таносу.

Помимо Проксимы, в ролике засветился Корвус Глэйв. Этого бойца можно узнать по характерному оружию — глефе, которой он вытаскивает жёлтый Камень Разума из Вижена.

Тор и Халк

После событий фильма «Тор: Рагнарёк» Халк и Тор вынужденно разделились. Видимо, сражение с кораблём Таноса, который они встретили в сцене после титров, раскидало героев по разным уголкам галактики.

Халка швырнуло на Землю, где он превратился в человека. Видимо, поэтому он выглядит таким растерянным. После этого Брюс Беннер оказался в компании Доктора Стрэнджа, Тони Старка и Вонга.

А Тора нашла команда Стражей галактики. Эту сцену нам показывали в тизере «Войны Бесконечности» с «Комик-кона». В ней плывущего по космосу Тора спасают Питер Квилл и его друзья. После Рагнарёка он несколько изменился: потерял глаз и свой хвалёный молот Мьёльнир.

Локи — предатель?

Локи появился в кадре всего на пару мгновений — он протягивает кому-то Тессеракт. Неужели бог обмана снова всех предал и переметнулся к силам зла? Можно предположить и другой вариант: Танос не стал прощать своего неудачливого приспешника и попытался от него избавиться.

Как бы то ни было, синий Камень Пространства, хранящийся в Тессеракте, титан забрал. Та же судьба постигла и фиолетовый Камень Силы, который Стражи отдали на хранение Корпусу Нова. Похоже, эти космические полицейские провалили свою задачу.

Бородатый Стив Роджерс

Капитан Америка оброс бородой и стал немного похож на старика Логана. Похоже, после событий «Противостояния» Стив прятался в Ваканде. По крайней мере, в ролике он примыкает к Т’Чалле, и они сражаются против пришельцев плечом к плечу. Наверняка нам покажут Капитана и в фильме «Чёрная пантера» — хотя бы в сцене после титров.

Новый костюм Человека-паука

Человек-паук надел новый костюм, созданный Тони Старком, и это намного круче его старого трико! Глаза у маски светятся — видимо, так Питер сканирует инопланетную машину. Но костюм не спас Паука, когда Танос впечатал его в землю.

Модифицированный Халкбастер

Старк тоже обновил броню. И речь не только про костюм Железного человека — Тони «прокачал» доспех Халкбастер! Самое время переименовать его в Таносбастер — если он, конечно, окажется достаточно крепким.

Обратите внимание, что в трейлере Брюс Беннер стоит рядом с огромной рукой Халкбастера. Если вспомнить, что Беннер помогал Старку создавать это оружие, то можно предположить, что учёный сам залезет в этот костюм.

Роман Алой ведьмы и Вижена

Меньше остальных изменились Чёрная вдова и Алая ведьма — девушки просто перекрасили волосы. Но обратите внимание на сцену с Вандой и андроидом Виженом: здесь он выглядит как человек! Кто поменял ему внешность? Он сам это сделал, чтобы походить на людей? Или это магия Алой ведьмы? Интересно, что в сцене, где из Вижена вырывают камень, мы снова видим его прежним, малиновым. Что было раньше, что позже? Пока трудно сказать.

Авторы ещё со второй части «Мстителей» намекают на роман между волшебницей и андроидом. Тем интереснее слухи, что Marvel искали двух близнецов для съёмок в четвертых «Мстителях». Фанаты уверены, что речь о детях Алой ведьмы и Вижена. Как такое возможно? Видимо, волшебница сотворит их сама — или будет их себе воображать. Похоже, нас подводят к событиям из комиксов, в которых Ванда Максимофф окончательно сошла с ума и едва не изменила весь мир!