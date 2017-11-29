Мстители: Война бесконечности: а вот и первый трейлер!

Cтудия Marvel опубликовала трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2018 года — супергеройского кроссовера «Мстители: Война бесконечности».

В этом фильме должны появиться чуть ли не все основные и второстепенные супергерои киновселенной Marvel, и большинство из них мы увидели в трейлере. Некоторые из них изменились с тех пор, как мы видели их в последний раз. К примеру, Вижен избавился от малинового цвета лица и стал похож на настоящего человека, а Человек-паук обзавёлся новым костюмом.

Противником супергероев станет лиловый титан Танос. Он попытается захватить Землю, чтобы завладеть всеми Камнями Бесконечности, дающими ему огромную силу. В этом трейлере мы впервые видим его не сидящим на своём космическом троне, а идущим в бой. И он уже пользуется Перчаткой Бесконечности, в которую вставлена часть камней. Кто сильнее, перчатка или Мстители, мы увидим 3 мая следующего года.

Русская версия ниже: