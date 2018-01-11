Marvel Studios наконец-то решились запустить в производство сольный фильм про Чёрную вдову, сообщает Variety. Слухи о потенциальной картине про Наташу Романофф ходили ещё с 2010 года, когда героиня появилась в фильме «Железный человек 2».

Источники портала говорят, что сольник находится на раннем этапе разработки. По сути, картине только-только назначили сценариста. Им стала Жаклин Шаффер (Jac Schaeffer), известная по фантастической драме «Таймер» и по сценарию к короткометражке «Олаф и холодное приключение». Над крупнобюджетными проектами ей пока не приходилось работать. На сценарии Шаффер в своё время обратила внимание актриса Энн Хэтэуэй. Скрипт «Душ» (The Shower) был в «Чёрном списке» сценариев: там рассказывалось о вторжении пришельцев, которое началось в тот момент, когда герой-ребёнок мылся в душе. Хэтэуэй уговорила Шаффер написать сценарий комедии Nasty Women, где актриса снялась в главной роли.

Marvel Studios никак не комментируют слова источника. Однако ранее Кевин Файги, глава студии, не раз говорил, что было бы здорово запустить подобный проект в производство.