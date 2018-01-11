Marvel Studios приступили к разработке сольного фильма про Чёрную вдову Кот-редактор 11.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение Marvel Studios наконец-то решились запустить в производство сольный фильм про Чёрную вдову, сообщает Variety. Слухи о потенциальной картине про Наташу Романофф ходили ещё с 2010 года, когда героиня появилась в фильме «Железный человек 2». Источники портала говорят, что сольник находится на раннем этапе разработки. По сути, картине только-только назначили сценариста. Им стала Жаклин Шаффер (Jac Schaeffer), известная по фантастической драме «Таймер» и по сценарию к короткометражке «Олаф и холодное приключение». Над крупнобюджетными проектами ей пока не приходилось работать. На сценарии Шаффер в своё время обратила внимание актриса Энн Хэтэуэй. Скрипт «Душ» (The Shower) был в «Чёрном списке» сценариев: там рассказывалось о вторжении пришельцев, которое началось в тот момент, когда герой-ребёнок мылся в душе. Хэтэуэй уговорила Шаффер написать сценарий комедии Nasty Women, где актриса снялась в главной роли. Marvel Studios никак не комментируют слова источника. Однако ранее Кевин Файги, глава студии, не раз говорил, что было бы здорово запустить подобный проект в производство. Читайте также Топ-50 героинь кино по мнению профессионалов 13.12.2016 The Hollywood Reporter провёл опрос среди актёров и режиссёров, и они выбрали Гермиону и принцессу Лею. «Война Бесконечности»: что показали в трейлере? 01.12.2017 Ролик показал не только суперзлодея Таноса и его новых прислужников, но и старых полюбившихся героев. И некоторые из них сильно изменились! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.