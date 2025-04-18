Marvel возвращает серию спецвыпусков про супергероев в купальниках

Marvel неожиданно объявила о возвращении ежегодного спецвыпуска Marvel Swimsuit Special из 90-х, в котором супергерои отдыхают на пляже в купальниках.
В первую очередь это простые истории с артами в стиле пинап от лучших художников. Каждый год беззаботный сюжет переносил знакомых персонажей в разные места: от джунглей Дикой Земли до берегов Острова Монстров.
На этот раз в центре внимания окажется Оса, которая устроит фотосессию с супергероями в купальниках по всему миру.
Что интересно, костюмы из спецвыпуска появятся в популярной Marvel Rivals — вероятно, в рамках летнего ивента.