КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Уйдёт ли Кеннеди? Будущее Star Wars
Разбирайтесь сами! 12 вопросов к киновселенной Marvel, которые остались без ответа
«Смерть единорога»: в сказочном лесу никто не услышит твой крик
«Minecraft в кино»: один из самых фильмов всех времён

Классика

«Изгой-один»: вырезанные сцены и альтернативный финал
Последний волшебник: Марк Захаров и его сказочные миры
Новости

Marvel возвращает серию спецвыпусков про супергероев в купальниках

Дмитрий Кинский
18 апреля 14:03
287
1 минута на чтение
Marvel неожиданно объявила о возвращении ежегодного спецвыпуска Marvel Swimsuit Special из 90-х, в котором супергерои отдыхают на пляже в купальниках.
В первую очередь это простые истории с артами в стиле пинап от лучших художников. Каждый год беззаботный сюжет переносил знакомых персонажей в разные места: от джунглей Дикой Земли до берегов Острова Монстров.
На этот раз в центре внимания окажется Оса, которая устроит фотосессию с супергероями в купальниках по всему миру.
Что интересно, костюмы из спецвыпуска появятся в популярной Marvel Rivals — вероятно, в рамках летнего ивента.
Спецвыпуск Marvel Swimsuit Special: Friends, Foes & Rivals выйдет 9 июля.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 257 (апрель 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Lionsgate хотела сделать киновселенную «Горца», а теперь продает права на франшизу

Новости

«Зачем быть токсичным?» — шоураннер «Доктора Кто» ответил на критику сериала
Пока вышло только два эпизода нового сезона.

Новости

Второй сезон Twisted Metal стартует 31 июля
Создатели также выпустили небольшой тизер.

Новости

Изобретательные смерти и море крови — критикам понравилась экранизация хоррора Until Dawn

Новости

Женская версия Серебряного Серфера в новом трейлере фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Премьера 25 июля.

Новости

Второй сезон «Песочного человека» стартует летом
Сезон разделят на две части.

Новости

Официальный ремастер Oblivion не повлияет на релиз фанатского Skyblivion
Правда, даты выхода пока нет.

Новости

Джордж Мартин назвал «Ветра зимы» проклятьем

Новости

Большой трейлер зомби-фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла и Алекса Гарленда
Прокат стартует 20 июня.

Новости

Создатели ремейка Silent Hill 2 показали трейлер Cronos: The New Dawn
Релиз в 2025 году.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты