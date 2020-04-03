Marvel на фоне пандемии коронавируса выложила до 4 мая часть комиксов в открытый доступ, чтобы поддержать находящихся на карантине людей.
В библиотеку вошли больше сотни номеров — как классических (прямиком из 60-х), так и относительно новых. Например, в ней есть вся «Гражданская война» и «Мстители против Людей Икс», а также сюжетные арки, посвященные отдельным героям: от Человека-паука и Капитана Америка до Таноса и Капитан Марвел.
Единственное, все выпуски представлены на английском языке.
Ознакомиться с комиксами можно на сайте или в приложении для Android и iOS. При этом регистрироваться и привязывать банковскую карту вовсе не обязательно.
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Правда, на русском языке среди них около четырех тысяч.
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