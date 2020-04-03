В конце марта организация «Архив Интернета» на фоне пандемии коронавируса выложила в открытый доступ 1,4 миллиона редких книг.

Национальная аварийная библиотека (так называется хранилище) рассчитана в первую очередь на студентов и людей, которые не могут получить доступ к обычным библиотекам в связи с карантином.

В ней собраны оцифрованные книги из архивов университетов по всему миру, большая часть которых написана в прошлом веке. У многих из них даже нет цифровых аналогов. Увы, почти все книги на английском языке, а на русском около четырех тысяч произведений.

Арендовать книгу можно на 14 дней путем регистрации. Причем в этот период ее сможет читать только один человек, а остальным придется встать в очередь

Онлайн-библиотека закроется 30 июня или после отмены режима чрезвычайной ситуации в США.

Вместе с этим «Архив Интернета» предлагает бесплатный доступ к 2,5 миллионам общедоступных книг, которые можно просто загрузить — вне очереди.