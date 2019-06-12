Marvel выпустит комикс-приквел к Star Wars Jedi: Fallen Order

Сайт Star Wars анонсировал выход новой мини-серии комиксов Star Wars Jedi: Fallen Order – Dark Temple («Тёмный храм») из пяти выпусков, который расскажет предысторию событий грядущей видеоигры.

Сценаристом серии выступает Мэттью Розенберг (Uncanny X-Men и The Punisher), а художником — Паоло Вилланелли (Vader: Dark Visions). Сюжет комикса расскажет о мастере-джедае Ино Кордове (Eno Cordova) и его импульсивном падаване по имени Сере Джунда (Cere Junda), отправившихся на простое, с первого взгляда, задание, которое оборачивается страшной опасностью. Совет джедаев посылает учителя и ученика на планету Онтото (Ontotho), чтобы понаблюдать за раскопками таинственного храма. А тем временем на планете разгорается конфликт сил местного сопротивления и бойцов службы безопасности, и джедаи оказываются в центре этого противостояния.

Издательство показало обложку первого выпуска, её нарисовал Марко Кеккетто (Marco Checchetto).

Первый выпуск выйдет в сентябре.

Поклонники предполагают, что именно Сере станет наставницей Кэла в игре — её ещё не показывали в роликах.

Star Wars Jedi: Fallen Order — приключенческая одиночная сюжетная игра, напоминающая сразу Unсharted и Dark Souls. От первой авторы позаимствовали исследование мира и платформинг с паззлами, а от второй — боевую систему и восстановление на отдельных точках, во время которого враги вновь появляются в области.

Действие Fallen Order разворачивается после событий «Мести ситхов». Игрок берёт на себя роль Кэла Кестиса, выжившего после Приказа 66 падавана. Одним из сценаристов числится Крис Авеллон (KotOR 2, Fallout: New Vegas, NwN 2). Разработчики обещают, что в игре не будет ни лутбоксов, ни микротранзакций.

Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября на PC, PS4 и Xbox One. За предзаказ дадут дроида-компаньона и уникальный элемент экипировки — чехол для светового меча. За deluxe-издание (70 долларов против стандартного в 60) дадут документалку о создании игры и «косметику» для снаряжения. В Origin базовая версия стоит 3499 рублей, а расширенная — 3799.