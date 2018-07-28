Как сообщает The Hollywood Reporter, стриминговый сервис Netflix приобрел у Warner Bros. всё права на «Маугли» от Энди Серкиса. И если раньше премьера фильма была запланирована на 19 октября этого года, то теперь картина выйдет на Netflix когда-то в 2019-м.

В фильме, основанном на «Книге джунглей» Редьярда Киплинга, задействованы актёры Рохан Ченд (Маугли), Энди Серкис (Балу), Мэттью Риз (Джон Локвуд), Кристиан Бейл (Багира), Бенедикт Камбербэтч (Шерхан), Фрида Пинто (Мессуа) и Кейт Бланшетт (Каа).

Сам Энди Серкис ранее отмечал, что его фильм станет более мрачным, нежели версия Disney.

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