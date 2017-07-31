Шутка из первоапрельского эпизода мультсериала «Рик и Морти» получила неожиданное продолжение. Джастин Ройланд, один из авторов шоу, опубликовал у себя в Twitter фотографии посылки с бутылкой сычуаньского соуса от McDonald’s.

Всё дело в том, что Рик в том эпизоде рассказывал, как любит сычуаньский соус. Этот особый соус компания McDonald’s предлагала своим покупателям во время акции, приуроченной к выходу мультфильма «Мулан» в 1998 году. С тех пор соус изъяли из продажи, из-за чего Рик очень сокрушался по этому поводу.

Компания прислала Ройланду целую бутылку этого соуса в особой посылке. В ней говорится, что контейнер компания доставила из особого измерения C-1998М, где нет ни смартфонов, ни социальных сетей, и всегда царит 1998 год.

Более того, свою бутылку соуса получил и создатель «Гравити Фоллз» Алекс Хирш, чем он не преминул похвастаться в Twitter.

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