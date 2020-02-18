Меган Фокс, наиболее известная по таким картинам, как «Трансформеры» и «Тело Дженнифер», возвращается к фильмам ужасов. Актриса исполнит главную роль в грядущем хорроре под названием «До самой смерти».

Меган сыграет героиню по имени Эмма, которую приковали наручниками к телу ее мертвого мужа — это часть какого-то заговора. Однако это не единственная проблема девушки, поскольку за ней охотится пара наемных убийц.

Производством занимается Millennium Media, выпустившая «Хеллбоя» с Дэвидом Харбором, «Падение ангела», «Рэмбо: Последняя кровь» и другие фильмы. Сценарий написал Джейсон Карви, снявший «Новую волну». А продюсировать ленту будет Дэвид Лесли Джонсон , который работал над «Акваменом».

Вот что о фильме рассказал представитель кинокомпании:

Когда мы впервые ознакомились с этой идеей в «Кровавом списке» (список одобренных проффесионалами сценариев для хорроров или триллеров, которые не запустили в производство — прим. редакции), она сразу привлекла наше внимание. Это напряженное приключение, которое шокирует и удовлетворит зрителей по всему миру. И мы очень рады, что Меган будет в центре внимания.

Пока неизвестно, когда состоится премьера «До самой смерти».