Мэтту Джонсону хотят предложить снять фильм по Magic: The Gathering

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что Legendary и Hasbro рассматривают Мэтта Джонсона («Кто убил BlackBerry») в качестве режиссера экранизации карточной игры Magic: The Gathering.
Правда, компании пока не начинали переговоры с постановщиком. Но, вероятно, это произойдет в скором времени.
Напомним, ранее Legenday и Hasbro объявили, что займутся созданием киновселенной Magic: The Gathering, в рамках которой будут выходить фильмы и сериалы, включая анимационные.
Когда выйдет первый фильм, пока неизвестно.
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