«Микки 17» с Робертом Паттинсоном слабо стартовал в прокате

На остальные рынки приходится 34,2 миллиона долларов, что в сумме дает 53,3 миллиона.

По данным СМИ, бюджет картины с учетом маркетинга составляет около 200 миллионов долларов. А для окупаемости, по мнению аналитиков, ленте нужно заработать еще 300 миллионов.