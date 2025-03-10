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«Микки 17» с Робертом Паттинсоном слабо стартовал в прокате

Дмитрий Кинский
10 марта 17:32
590
1 минута на чтение
В первые выходные научно-фантастический фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли собрал в домашнем прокате 19,1 миллиона долларов.
На остальные рынки приходится 34,2 миллиона долларов, что в сумме дает 53,3 миллиона.
По данным СМИ, бюджет картины с учетом маркетинга составляет около 200 миллионов долларов. А для окупаемости, по мнению аналитиков, ленте нужно заработать еще 300 миллионов.
Не факт, что фильму удастся этого достичь, потому что 79% свежести на Rotten Tomatoes и оценка B на CinemaScore могут плохо сказаться на выдержке в прокате.

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Александр Гагинский

09.03.2025

7750

И почему книга всё равно лучше.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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