Министерство культуры переработало закон о прокатном сборе в 5 млн рублей. Но лишь немного

Министерство культуры переработало закон о прокатном сборе в 5 млн рублей. Но лишь немного

Министр культуры РФ Владимир Мединский снова вернулся к законопроекту о прокатном сборе для зарубежных и отечественных фильмов. О новой редакции проекта сообщает издание «Ведомости».

В прошлый раз речь министр предлагал повысить прокатный сбор до 5 миллионов рублей — то есть в 1500 (!) раз выше, чем сейчас. По его мнению, этот закон должен поспособствовать развитию российского кинематографа. Теперь Мединский снова вернулся с этой идей уже в виде переработанного законопроекта. Правда, изменений в нём не так много, и похоже нашим кинопрокатчикам в скором времени придётся серьёзно разориться, что точно скажется на цене билетов в кинотеатрах.

Источники издания говорят, что теперь в законе предусмотрены исключения для независимых и авторских фильмов, в том числе и отечественных. Платить старую пошлину — то есть 3500 рублей — смогут те ленты, которые выходят менее чем на 100 экранах в стране. Но как организуют процедуру исключения для прочих фильмов, пока неизвестно.

Похоже, что хуже всего придётся отечественным независимым фильмам, которые не получают финансирования Фонда Кино. Ценник в 5 миллионов для таких фильмов зачастую просто неподъёмный.

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