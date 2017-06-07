Министерство культуры разработало новый федеральный закон, который ограничит число сеансов одного фильма в кинотеатрах. Об инициативе Минкульта сообщило информационное агентство ТАСС.
Законопроектом вводится норма, согласно которой количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатре в течение дня.
Из текста законопроекта
По словам авторов закона, он разработан для граждан — чтобы обеспечить разнообразие фильмов в кинотеатрах.
[…] законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов как отечественного, так и зарубежного производства и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов.
Из текста законопроекта
Такой законопроект сильно ударит по небольшим кинотеатрам, которые выживают за счёт показов блокбастеров, отводя прочим лентам меньше сеансов. Похоже, закон — ещё одна часть политики протекционизма, которая должна поддерживать отечественное кинопроизводство. Но не приведёт ли это в итоге к пустым кинозалам?
20 июня закончится публичное обсуждение законопроекта, а в январе 2018 года его должны будут принять.
Читайте также
Кинотеатры не хотят переносить «Форсаж 8» ради российского фильма «Время первых»
В противном случае владельцы кинотеатров грозятся бойкотировать отечественный фильм и готовы снять его с проката.
Министр культуры обвинил кинотеатры «в желании заработать»
Скандал вокруг переноса «Форсажа 8» продолжается.
Минкульт согласовал: прокат любых фильмов в России будет стоить 5 миллионов рублей
Таким образом чиновники хотят зачистить прокат от «низкобюджетного иностранного кино» и помочь российскому кинопроизводству.