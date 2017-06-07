Министерство культуры сократит число сеансов одного фильма в кинотеатрах

Министерство культуры сократит число сеансов одного фильма в кинотеатрах

Министерство культуры разработало новый федеральный закон, который ограничит число сеансов одного фильма в кинотеатрах. Об инициативе Минкульта сообщило информационное агентство ТАСС.

Законопроектом вводится норма, согласно которой количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатре в течение дня. Из текста законопроекта

По словам авторов закона, он разработан для граждан — чтобы обеспечить разнообразие фильмов в кинотеатрах.

[…] законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов как отечественного, так и зарубежного производства и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов. Из текста законопроекта

Такой законопроект сильно ударит по небольшим кинотеатрам, которые выживают за счёт показов блокбастеров, отводя прочим лентам меньше сеансов. Похоже, закон — ещё одна часть политики протекционизма, которая должна поддерживать отечественное кинопроизводство. Но не приведёт ли это в итоге к пустым кинозалам?

20 июня закончится публичное обсуждение законопроекта, а в январе 2018 года его должны будут принять.