Помните скандальную историю, когда Министерство культуры хотело сдвинуть сеансы «Форсажа 8» ради продвижения отечественной ленты «Время первых»? Кинотеатрам и Минкульту удалось договориться: фильму отвели 35% всех сеансов в прокате. Но даже эта мера оказалась бесполезна: фильм собрал меньше, чем ожидалось. В первый уик-энд «Время первых» заработало 145-150 миллионов рублей, что намного меньше того же «Притяжения» (почти 400 миллионов).

На ситуацию обратил внимание генеральный директор сети «Формула кино» Юрий Кириллов. У себя в «Фейсбуке» он пожаловался, что на фильм «Время первых» приходит мало народу, из-за чего приходится отменять сеансы.

ТЦ «Европейский». Необычное количество посетителей среди рабочего дня четверга. Видимо, сказывается внезапно накатившее на Москву тепло, подтолкнувшее к прогулкам и шопингу массу народа. Даже в кассе кинотеатра столпилась небольшая очередь. Берут билеты в основном на супер-популярный мультик «Босс-молокосос» и на новинку недели «Уйти красиво». Интересуюсь у сотрудницы на кассе, как зашла другая премьера «Время первых?» Пусто. Отменили два сеанса, на которые не было продано ни одного билета. Посмотрел статистику в целом по сети. В кинозалах народу ровно столько, сколько бы поместилось на борт космического аппарата «Союз». В среднем на сеансе — по два космонавта. И если, не дай Бог, в кинотеатре 12 залов, то отменяется половина сеансов. Генеральный директор «Формула кино» Юрий Кириллов

По его мнению, одна из причин провала — бездарная рекламная кампания фильма.

Под этот фильм продюсер выторговал у крупнейших киносетей более трети всех сеансов на две недели вперёд. Ну, видимо посчитал, что в космос летают только парами, поэтому кинозалы должны быть похожи на безлюдную Галактику. Наверное, по этой же причине продюсер оставил без внимания продвижение фильма на телеканалах и любые формы рекламы. Зачем деньги тратить? Договаривался с кинотеатрами через высокие кабинеты чиновников, а те, в свою очередь, грозились небесными карами, если условия проката «Времени первых» не будут исполнены. Договорились. А куда ж ты денешься, когда в подворотне наткнёшься на громилу с битой? Обязательно договоришься, предварительно вывернув все карманы! Генеральный директор «Формула кино» Юрий Кириллов

По словам Кириллова, подобный прецедент очень опасен и может навредить как зрителям, так и кинотеатрам.

Если подобная практика будет продолжаться, то плохо станет всем без исключения. И продюсерам, и чиновникам, и кинотеатрам, и зрителям. А фильм о великом подвиге космонавтов вместо светлой идеи воспитания молодого поколения превратится в грязную историю закулисной возни нечистоплотных продюсеров. Очень бы хотелось, чтобы эпопея «Времени первых» оказалась первой и последней попыткой такого кинопроката. Генеральный директор «Формула кино» Юрий Кириллов