Дорогие друзья, у нас отличные новости! Любите ли вы классические видеоигры так, как их любим мы? Тогда не пропустите раздачу ключей. До вечера 18 июня на GOG.com проходит распродажа видеоигр, и мы в ней тоже участвуем — вот здесь можно посмотреть нашу подборку.

С нами поделились множеством ключей, и мы, в свою очередь, хотим поделиться ими с вами! Получить ключ к игре можно будет одним из трёх способов:

Поучаствовать в розыгрыше Вконтакте

В ближайшие дни мы будем проводить быстрые розыгрыши среди всех подписчиков группы Вконтакте по обычным правилам — среди всех, кто репостнул нужную запись. Ключ мы будем отправлять в личные сообщения, так что обязательно откройте личку!

Найти ключи на сайте

Ключи к некоторым играм мы спрячем в статьях на сайте. Во время акции, до 18 июня, вы сможете найти ключи в тексте материалов. Ключи распределяются случайным образом, так что проверяйте внимательно! Если на сайте gog.com вам сообщают, что ключ уже активирован, то это значит, что его уже активировали (да здравствует Капитан Очевидность!). Попробуйте отыскать другой.

Придумать креативный ответ на вопрос

Всё в той же группе Вконтакте мы будем запускать специальные конкурсные посты, в которых попросим вас придумать креативный ответ на вопрос типа «какой имплант можно носить в фэнтезийном мире?» (для розыгрыша игры Shadowrun Returns) или «что может изменить природу человека?» (для розыгрыша Planescape: Torment).

Желаем удачи! Если вдруг вы не получили любимую игру, то не расстраивайтесь — до 18 июня вы сможете купить её cо скидкой на GOG.com.

Читайте также В магазине GOG вышла подборка игр от «Мира фантастики» Мы включили в неё наши самые любимые игры, участвующие в летней распродаже.