Не знаете, во что поиграть летом? На сайте GOG.com началась летняя распродажа. Специально для неё наша редакция сделала подборку своих любимых старых добрых игр: от Heroes of Might and Magic 3 и Fallout 2 до Deponia и Divinity: Original Sin. Мы старались выбрать игры, которые будут интересны в первую очередь любителям фантастики. Кроме того, собственные коллекции представили другие издания, блогеры и журналисты, включая наших коллег из «Игромании». Распродажа продлится до 18 июня.

