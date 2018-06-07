Не знаете, во что поиграть летом? На сайте GOG.com началась летняя распродажа. Специально для неё наша редакция сделала подборку своих любимых старых добрых игр: от Heroes of Might and Magic 3 и Fallout 2 до Deponia и Divinity: Original Sin. Мы старались выбрать игры, которые будут интересны в первую очередь любителям фантастики. Кроме того, собственные коллекции представили другие издания, блогеры и журналисты, включая наших коллег из «Игромании». Распродажа продлится до 18 июня.

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 06.06.2018

В этом месяце нас ожидают всего несколько крупных проектов и множество любопытных середнячков.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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